Congrès National de l’Esthétique: Un pas de géant vers la formalisation et la valorisation du secteur de la beauté

Du 12 au 14 octobre dernier, Moroni a accueilli un événement historique pour le secteur de la beauté et du bien-être, le tout premier Congrès National de l’Esthétique et de la Coiffure. Cette initiative, portée par Secrets de Beauté de Farida Djalim avec le précieux soutien de l’ANPI (Agence Nationale pour la Promotion de l’Investissement) et de l’AND (Agence Nationale pour le Développement), a rassemblé environ cinquante artisans aux multiples talents, tels que coiffeurs, nutritionnistes, esthéticiennes, agroalimentaires, et bien d’autres.

L’objectif de cet événement était clair : mettre en lumière un sous-secteur qui a souvent évolué dans l’informel, encourager la formalisation des métiers de la beauté, favoriser l’échange d’informations, saisir les opportunités d’évolution du marché et encourager la création ou le renouvellement de relations professionnelles. Farida Djalim, l’organisatrice de ce congrès pionnier, a exprimé son souhait de réunir tous les artisans de la beauté, qu’ils œuvrent dans la coiffure ou d’autres domaines. Elle souligne également l’importance de la polyvalence des fabricants de cosmétiques et de produits de beauté.

« C’est une première pour les métiers de l’artisanat de la beauté, de la coiffure et d’autres domaines connexes. Pour cette première édition, nous avons l’armée et l’ANPI à nos côtés, qui interviendront lors des conférences pour mettre en avant l’importance de prendre soin de sa santé, car notre santé contribue à notre beauté », a déclaré Farida Djalim, encourager les jeunes à dynamiser ce secteur.

De son côté, la directrice de l’ANPI, Nadjati Soidiki, s’est dite fière de cet événement. Elle souligne que c’est une occasion de célébrer l’art de bien faire, de promouvoir les vocations d’entrepreneurs et de les accompagner dans leur ascension. « Farida s’investit corps et âme pour mettre en avant et valoriser les opérateurs et les entreprises. C’est l’occasion de voir les femmes et les hommes se faire beaux et belles grâce à une offre variée de services, de prestations et de promotions. C’est également une opportunité de mettre en lumière un sous-secteur qui a été durement touché par la pandémie de Covid-19 mais qui se relève de jour en jour », a-t-elle ajouté.

Nadjati Soidiki a également souligné l’importance de ce sous-secteur souvent méconnu, affirmant qu’il a le potentiel de se structurer et de créer de nouvelles opportunités. L’ANPI s’est engagée à accompagner cette dynamique naissante en offrant aux artisans les frais administratifs et le capital de départ nécessaires pour formaliser leurs activités.



IBM