Conflit sans fin entre la SCH et la SNDPP : L’achat à crédit de produits pétroliers au cœur du débat.

Le Syndicat National des Distributeurs des Produits Pétroliers (SNDPP) et la Société Nationale des Hydrocarbures (SCH) sont de nouveau en désaccord, cette fois sur la question de l’achat à crédit de produits pétroliers. Malgré des discussions antérieures et une période de moratoire de deux mois accordée à trois stations-service en difficulté financière, le SNDPP souhaite réexaminer cette question. Une réunion a eu lieu le 22 juin pour tenter de trouver un compromis, mais le sujet de l’achat à crédit a été remis sur la table. La SCH a réitéré sa volonté de coopérer et d’améliorer le planning de livraison actuel. Cependant, le SNDPP a exprimé son intention de clarifier sa position par écrit, en particulier concernant les conditions avantageuses accordées à seulement trois stations. Cette situation a suscité des inquiétudes parmi les consommateurs, qui craignent une nouvelle grève à l’approche de la saison des vacances et des grands mariages.

ANTUF Chaharane