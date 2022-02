Conflit Mkazi-Mapvinguni : Un panneau de signalisation à l’origine du conflit

Des dégâts matériels et des arrestations des deux côtés. Les journées du dimanche et lundi ont été mouvementées mais il semblerait que le calme est de retour. Les forces de l’ordre ont passé la nuit du lundi entre les deux villes pour sécuriser les lieux.

Les deux localités de Bambao ya Djuu se livrent une bataille sans merci depuis dimanche dernier. La cause, un panneau de signalisation sur lequel est écrit « Bienvenue à Mkazi » et «installé à Mavinguni» qui a suscité l’indignation des habitants de cette dernière. Selon les informations recueillies des deux côtés, il s’agit d’un panneau que les jeunes de Mkazi ont fixé avant d’être détruit par leurs frères de Mavinguni.

Des dégâts matériels dans les deux côtés

La gendarmerie a exigé que le panneau soit réparé et les jeunes de Mavinguni ont exécuté l’ordre. Mais leur colère fut énorme lorsqu’ils ont constaté que le panneau a été refixé au même endroit,alors ils l’ont arraché. Et les jeunes de Mkazi ont décidé de réagir.«La situation était terrifiante dimanche et lundi avec notamment des maisons et des voitures incendiées et saccagées. Ils (les jeunes de Mkazi, ndlr) ont attaqué une mosquée au moment de la prière d’Al Ansr pendant que les fidèles priaient et ont saccagé les fenêtres occasionnant quelques blessures légères sur certaines personnes. Ce lundi, la gendarmerie a passé la nuit entre Mkazi et Mavinguni pour sécuriser et veiller à ce qu’ils ne nous attaquent pas.

Je pense qu’il y a des délinquants partout mais pour notre part, sans cesse nous faisons des aller-retour à la gendarmerie pour qu’elle trouve une solution et tout ce que nous voulons, c’est que les responsables de Mkazi puissent sensibiliser leurs jeunes comme nous le faisons avec les nôtres», a expliqué le chef du village de Mavinguni, Soulé Rachad. Celui-ci a fait savoir que le conflit entre ces deux villes ne date pas d’aujourd’hui. «Il date d’il y a onze ans suite à l’occupation inexpliquée et injustifiée de nos champs par les habitants de Mkazi», a-t-il ajouté.

De son côté, l’ancien ministre Youssouf M’madi Boina qui a fustigé l’attitude des forces de l’ordre. Il a rejeté la faute sur l’Etat, la gendarmerie et les deux localités. « Tout ceci est la faute de l’Etat qui a, depuis 46 ans maintenant, donné le droit à quiconque de faire ce qu’il veut c’est-à-dire construire où bon lui semble ou s’approprier des choses sans l’autorisation de la Mairie ou des autorités compétentes.

La gendarmerie qui n’a pas su bien faire son travail. Elle est censée nous protéger et instaurer la paix mais celle-ci au lieu d’arrêter les fouteurs de troubles des deux côtés, elle s’incruste dans nos foyers pour arrêter et bastonner des parents qui ignorent totalement ce qui se passe. Et enfin, nous sommes responsables de tout ce qui se passe car nous avons laissé des adolescents gérer une situation au lieu de nous concerter des deux côtés pour définitivement régler ce problème», a-t-il avancé. Des dégâts matériels ont été enregistrés. Des habitants de Mkazi parlent de saccages de maisons et de magasins.

Mhoudini Yahaya / Alwatwan