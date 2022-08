Conflit entre Maweni et Ntsoralé : Une délégation du gouvernement d’Azali sur place

Une délégation composée du Ministre de l’Intérieur, du Ministre de la justice, du délégué à la défense, du Secrétaire Général du Gouvernement, du député Zoubeir et du Secrétaire Général du MAECI s’est rendue dans la région de Dimani à Ntsoralé et à Maoueni suite aux violents affrontements et évènements tragiques qui se sont déroulés entre les deux localités.

Pour rappel on déplore un décès et plusieurs dégâts matériels dont des maisons entièrement détruites.

Lors de cette rencontre, le délégué à la défense a rappelé que ces actes ne resteront pas impunis et que la justice sera ferme et sans aucune complaisance.

Une enquête est en cours et tous les auteurs répondront de leur acte.

Un appel et sensibilisation auprès des habitants des deux localités pour le retour au calme a été fait pour la paix et la stabilité de la région.

MDLI