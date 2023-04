Concertation sur la sécurité et la lutte contre la délinquance dans les établissements scolaires de Moroni

La mairie de Moroni a récemment organisé une réunion avec les directeurs d’établissements scolaires locaux afin d’aborder les questions de sécurité et de lutte contre la délinquance au sein de leurs écoles. Cette initiative vise à mieux comprendre les défis auxquels les établissements sont confrontés et à trouver des solutions pour améliorer la situation.

Certains se demandent si cette rencontre a pour objectif de taxer davantage les écoles ou s’il s’agit réellement d’un effort de concertation visant à travailler ensemble pour résoudre les problèmes. La mairie insiste sur l’importance de la collaboration et du dialogue pour mettre en place des mesures concrètes et efficaces.

Il est crucial pour les autorités locales de s’engager avec les responsables scolaires afin de créer un environnement sûr et propice à l’apprentissage pour tous les élèves. Cette réunion pourrait marquer le début d’un partenariat solide entre les écoles et la mairie de Moroni, permettant de lutter ensemble contre la délinquance et d’améliorer la sécurité dans les établissements scolaires.

Saïd hassane Oumouri