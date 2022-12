«Concert de l’année» : Maitre Gims ne sera pas de la partie

Après un report de date, le rappeur congolais Gandhi Djuna alias Maitre Gims a annoncé ne pas pouvoir prendre part à ce grand rendez-vous prévu le 7 janvier prochain. Le concert est cependant maintenu et verra se produire le Franco-congolais, Hiro, la Française, Kim, et la Tanzanienne Zuchu. Sans compter une pléiade de jeunes artistes locaux dont Aydii, Sky Miah, Steve Six, Narice ou encore Leg Arzam.

C’est enfin officiel! L’auteur-compositeur-interprète et rappeur congolais, Gandhi Djuna alias Maitre Gims, ne va pas pouvoir prendre part au «concert de l’année» initié par l’agence conseil en communication «ComCom». Toutefois, le concert est toujours maintenu pour le 7 janvier prochain au stade Omnisport de Maluzini avec, entre autres, le chanteur franco-congolais Hiro et la française Kim. Ce rendez-vous devait se tenir le 5 novembre dernier mais a été reporté pour que «Le Maitre» puisse être de la partie.

Le public avait cru à l’arrivée du Congolais et les billets d’entrée sont en vente depuis des mois.



Pour «remplacer» Maitre Gims, l’agence Comcom va faire venir l’ artiste tanzanienne Zuhura Othman Soud, plus connue sous son nom de scène «Zuchu». L’artiste du Label Wcb Wasafi n’est pas à présenter surtout pas en Afrique de l’Est où elle est déjà célèbre.Pour mémoire, c’est la toute première artiste féminine à recevoir le Silver Plaque Button de YouTube pour avoir atteint cent mille abonnés en une semaine.

«Plus de respect et de considération»

Pour ce «rendez-vous de l’année, le public aura également droit à une pléiade de jeunes artistes locaux notamment le rappeur Aydii, Sky Miah, Steve Six, Narice ou encore Leg Arzam.«Chers frères et sœurs, comme vous avez déjà pu l’entendre çà et là de manière plus ou moins officielle, GIMS nous a annoncé qu’il ne sera, encore une fois, pas disponible pour la date du 7 janvier 2023 et toujours pour des raisons qui lui sont personnelles. Conscients qu’il s’agirait d’un second report en deux mois et parce que vous, nos frères et sœurs, méritez plus de respect et de considération, nous avons pris la décision de maintenir la date du concert. Nous avons également pris la décision avec nos partenaires, de vous offrir en plus d’une programmation déjà exceptionnelle Hiro, Kim et des artistes de la scène locale, un artiste international de nationalité tanzanienne que vous aimez sûrement», peut-on lire sur la page Facebook de Comcom.

