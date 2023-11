Comoresinfos représente les Comores à la CPHIA 2023, une reconnaissance médiatique sur la scène africaine

Cette année, les Comores se distinguent à la Conférence Internationale sur la Santé Publique en Afrique (CPHIA), un événement organisé par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC). La délégation comorienne sera représentée par Comoresinfos, soulignant ainsi la reconnaissance du sérieux de ce média en Afrique.

La troisième édition de la CPHIA, qui se déroulera du 27 au 30 novembre à Lusaka, Zambie, sous le thème « Breaking Barriers: Repositioning Africa in the Global Health Architecture », offre une plateforme africaine unique aux leaders du continent pour réfléchir aux leçons tirées dans le domaine de la santé et des sciences, et pour s’aligner sur la création de systèmes de santé plus résilients.

Comoresinfos, en tant que représentant des Comores, démontre ainsi son engagement envers le journalisme sérieux et informatif, contribuant à la mise en avant des initiatives africaines dans le domaine de la santé. Le journaliste Sefrique Abdou, partira ce dimanche pour la Zambie et il est porteur de l’étendard de Comoresinfos, incarne l’excellence journalistique qui caractérise notre média.

À travers neuf sessions plénières, des sessions parallèles et des événements officiels, la CPHIA 2023 mettra en lumière la manière dont le continent africain surmonte les obstacles, réaffirmant l’Afrique en tant que puissance scientifique et innovante, génératrice de nouvelles connaissances et de produits de santé, et exemple de progrès.

Alors que les pays africains accélèrent la réalisation d’un Nouvel Ordre de Santé Publique, la CPHIA contribue à la construction d’une Afrique plus saine et prospère, tant pour le continent que pour le monde. Comoresinfos est ainsi à l’avant-garde de cette représentation, mettant en lumière le dynamisme et la contribution significative des Comores à l’avancement de la santé publique en Afrique.

Misbah Saïd