Comoresinfos offre 1450 euros à Jack Lavane pour financer sa campagne en effaçant sa dette

Comoresinfos, un acteur majeur du paysage médiatique aux Comores, annonce sa décision de mettre un terme à toute collaboration avec le candidat JackLavane et son équipe. Cette décision découle d’une dette non réglée de 1450 €. Nous offrons la somme de cette facture au candidat pour financer sa campagne et à soutenir ses collaborateurs restés à Paris par manque de fonds.

La rupture de cette collaboration ne réside pas uniquement dans le défaut de paiement, mais surtout dans le non-respect des engagements verbaux pris par JackLavane avec qui nous collaborons depuis 2019. Comoresinfos a constaté un manque de considération envers la parole donnée et la propagation de mensonges orchestrés par l’équipe de campagne.

Au cours de la campagne électorale, Comoresinfos a fourni des services tels que des articles et des vidéos sponsorisés, sans les facturer intégralement, en raison de la présence d’Antuf, l’un de nos rédacteurs, au sein de l’équipe de JackLavane.( Je tiens à préciser qu’en raison de ce manque de clarté et d’éthique de Lavane, Antuf a choisi de se retirer de son équipe de campagne).

Malgré des sollicitations initiales de JackLavane et de son équipe, notamment Mboussou, pour des prestations médiatiques, ces engagements n’ont pas été suivis d’une réalisation concrète, mettant ainsi en lumière un manque de fiabilité dans le respect des conditions préalablement énoncées.

Les actions de JackLavane, caractérisées par des engagements oraux non honorés, des rendez-vous pour régler la facture non honorée, et une attitude globale de non-respect envers la parole donnée, ont conduit Comoresinfos à une décision sans appel. Nous ne pouvons pas, en toute conscience, maintenir une collaboration avec des individus dont l’éthique et la parole sont remises en question.

Bien que Comoresinfos reconnaisse une erreur de date sur la facture, nous soulignons la nécessité d’agir de bonne foi. Les délibérations de JackLavane et son équipe de régler la facture un an après la prestation ne correspondent pas aux standards éthiques que nous défendons.

Des preuves sous forme d’audios ont été recueillies, documentant les engagements non tenus de JackLavane. Ces éléments seront publiés après le premier tour des élections, afin d’éviter toute manipulation de la stratégie de communication du candidat.

Concernant les mensonges de Mboussou, un texto dénonçant ces faits a été transmis au directeur de Comoresinfos, Misbah, illustrant le manque de cohérence dans les discours de ce porte-parole, qui semble avoir perdu toute boussole politique.

Comoresinfos réaffirme son engagement envers des standards éthiques élevés et refuse toute collaboration future avec des individus ou des équipes politiques qui ne respectent pas la parole donnée. Nous continuerons à faire preuve de transparence et de rigueur journalistique dans toutes nos interactions futures. Tous les articles et vidéos publiés sont supprimés sur nos plateformes.

Pour toute demande d’information, veuillez contacter le service de presse de Comoresinfos à l’adresse suivante : contact@comoresinfos.net

Misbah Said, Fondateur du site Comoresinfos