Comores Télécom : Le directeur général s’attire les foudres pour des mesures salariales injustes !

Des mesures arbitraires et injustes prises par le directeur général de Comores Télécom, Said Ali Chayhane, ont provoqué un véritable tollé au sein de l’entreprise. En effet, de nombreux employés ont été pénalisés financièrement ce mois-ci pour n’avoir pas réussi à ramener les trois clients exigés par le directeur, suscitant une vague de mécontentement qui a atteint son paroxysme ce lundi 29 mai, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre.

La surprise a été de taille pour les employés de Comores Télécom lorsqu’ils ont découvert que leur salaire du mois de mai avait été amputé en raison de leur incapacité à atteindre l’objectif des trois nouveaux clients imposé par le directeur général, Said Ali Said Chayhane. Ces employés se sentent floués et ont exprimé leur mécontentement au sein même de l’entreprise ce lundi matin. « On nous a volé notre salaire. Le directeur a abusé de son pouvoir. Qu’avons-nous fait pour mériter cela ? Je me demande pourquoi il a réduit nos salaires. Ce n’est pas prévu dans les règlements de l’entreprise de nous imposer de ramener trois clients pour souscrire à cette maudite fibre FTTH », s’indigne un employé de Comores Télécom, visiblement remonté contre son supérieur. « Où va cet argent qu’il a prélevé sur nos salaires ? », se demande-t-il.

Un autre agent souligne que si ses collègues de la direction ont fait chuter l’entreprise en investissant dans l’escroquerie de Ponzi de Nazra, alors le directeur n’a qu’à prendre leur salaire. « Je me demande ce que fait le service marketing si les agents doivent ramener trois abonnés. Ils auraient dû annoncer une récompense pour ceux qui parviennent à amener trois clients, au lieu de les sanctionner s’ils échouent. Ce n’était pas la meilleure stratégie. C’est un abus de pouvoir », poursuit-il. Et d’ajouter : « Je peux vous dire que même le responsable du marketing a admis un jour que ce n’était pas possible. Il m’a dit lui-même qu’il était possible de ne pas obtenir les trois clients pour souscrire. Si lui-même n’y arrive pas, comment un agent sur le terrain le pourrait-il ? ». Il convient de noter que cette réduction de salaire concerne 45% du personnel de Comores Télécom.

Pour rappel, c’est dans une note de service que le directeur de Comores Télécom avait annoncé que « les agents n’ayant pas atteint leur objectif de ramener trois clients pour souscrire à la FTTH d’ici le 15 mai 2023 se verront appliquer l’ancienne valeur indiciaire de 125 et l’ancienne indemnité de transport de 12 000 KMF. Passé ce délai, aucune concession ne sera envisageable ». Ce n’est pas la première fois que Said Ali Chayh.

Soibah Said