Comores Télécom : Des chiffres prometteurs, une communication désastreuse

Depuis la prise de fonction d’Ali Hadji M’madi à la tête de Comores Télécom, l’opérateur historique a affiché des ambitions claires : moderniser le secteur des télécommunications aux Comores et se positionner en leader du numérique. Sur le papier, les réalisations de 2024 sont impressionnantes, et les perspectives 2025 semblent prometteuses. Pourtant, derrière ces annonces chiffrées, un problème de fond persiste : une communication maladroite et un dialogue quasi inexistant avec les consommateurs.

Alors que Comores Télécom se targue d’une expansion de son réseau (+15,65 % de couverture fibre et +14 % en 4,5G), de l’introduction de nouveaux services comme l’eSIM Huri et de collaborations stratégiques, une grande partie des utilisateurs restent insatisfaits. Les plaintes sur la qualité du service, les interruptions fréquentes et le manque de réactivité du service client abondent sur les réseaux sociaux.

L’arrivée d’un deuxième opérateur, YAS (anciennement Telma), aurait pu forcer Comores Télécom à revoir son approche et à améliorer son service. Pourtant, plutôt que d’adopter une stratégie de communication transparente et d’engagement envers les abonnés, la société publique semble s’enfermer dans une posture défensive, multipliant les campagnes d’auto-congratulation sans réelle écoute des doléances.

Les consommateurs, qui espéraient une concurrence bénéfique, assistent plutôt à un statu quo : une offre toujours aussi limitée, des prix qui ne reflètent pas les attentes et une absence de véritable dialogue avec les usagers. Pendant ce temps, YAS, gagne du terrain en misant sur une communication plus dynamique et une approche client plus directe et en collaborant avec plusieurs médias.

L’une des erreurs majeures de la direction actuelle de Comores Télécom est l’écart entre ses discours et la réalité perçue par les usagers. Lors de la présentation des réalisations 2024 et des perspectives 2025, l’opérateur a mis en avant des chiffres flatteurs et des avancées technologiques, mais ces annonces sonnent creux face aux problèmes persistants.

L’accès à une connexion stable reste un défi quotidien pour de nombreux Comoriens, et les nouveaux services annoncés semblent être réservés à une minorité plutôt qu’à l’ensemble du pays. Pire encore, la communication institutionnelle manque de réactivité face aux critiques et aux préoccupations des abonnés.

Misbah Said