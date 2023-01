Comores Télécom a noué un partenariat avec le village de Madjeweni

Dans sa politique d’accompagnement au développement des communes, la Direction de Comores Télécom à noué un partenariat avec le village de Madjeweni dans le Mboinkou pour un appui à la réhabilitation de leur stade de Football.

“Le sport est aujourd’hui un grand canal d’épanouissement et de développement de la jeunesse. Cette action s’inscrit dans la vision de notre entreprise d’aider les jeunes à pratiquer le sport qu’ils aiment. Elle n’est évidemment pas la dernière, il y’en aura d’autres avec d’autres communes”

Said Ali Said Chayhane,

Directeur Général de Comores Télécom

