Comores/ Journée FIFA : Le stage en Turquie est annulé en faveur de la Tunisie

La fenêtre FIFA qui s’annonce fin mai et début Juin prochain, va voir plusieurs sélections jouer des matchs amicaux. C’est le cas des Cœlacanthes qui ont prévu jouer avec deux équipes nationales notamment le Kosovo et la Gambie. Mais selon un poste de la Fédération de Football des Comores sur Facebook, le stage de la Turquie est annulé à cause de la pandémie.

Le regroupement prévu à Antalya en Turquie est annulé un extenso et le match contre le Kosovo également. La Fédération justifie ce changement par la pandémie qui fait rage dans ce pays. Ainsi le stage se fera en Tunisie dans le mois de juin prochain. Selon la FFC, les deux matchs amicaux sont maintenus sauf qu’ au lieu de Kosovo, les Comores joueront avec la Mauritanie et la Gambie.

Les Comores préparent à travers ces rencontres, la phase finale de la CAN Cameroun 2021, prévue en Janvier 2022.

Source : https://africafootunited.com