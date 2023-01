Comores-France I Un tête-à-tête des deux chefs d’Etat à l’Elysée

Les présidents Azali Assoumani et Emmanuel Macron se sont entretenus hier, mercredi 11 janvier, au cours d’un tête-à-tête peu après un déjeuner de travail au palais de l’Elysée. La teneur des discussions n’a pas été communiquée à la presse. Mais de sources nous indiquent que des dossiers internationaux seraient au centre des échanges. Les Comores sont en passe d’assurer la prochaine présidence de l’Union africaine à partir du mois de février prochain. On ignore si ce sujet était sur la table des discussions. Mais Azali Assoumani et Emmanuel Macron affichent une volonté commune de regarder l’avenir de la coopération des deux pays avec optimisme.



Les deux hommes ont multiplié les rencontres après la visite officielle du 22 juillet 2019. «Les deux présidents sont bien attachés à la coopération de leurs deux pays. Il y a de nombreux dossiers en instance qui demandent des échanges réguliers. Cette rencontre entre dans le cadre de cette logique», nous dit une source proche de la délégation comorienne.



Les Comores et la France ont rapproché leurs vues sur de nombreux sujets bilatéraux et internationaux et expriment leurs souhaits d’intensifier les échanges pour parler d’une seule voix et résoudre avec pédagogie leurs problèmes communs. Les deux pays privilégient, par exemple, le dialogue sur la question de l’île comorienne de Mayotte en essayant de régler, de façon concertée, diverses questions qui entourent ce lourd contentieux territorial. À l’international, les Comores et la France affichent une position ferme sur le retour rapide de la paix en Ukraine et la recherche des solutions communes aux problèmes globaux qui fragilisent les pays en développement.

A.S. KEMBA