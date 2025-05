Comores- Chine : Une cérémonie en grande pompe a célébré la pose de la première pierre de la future piscine olympique.

Le 20 mai 2025 restera une date marquante pour le sport comorien. À Mitsoudjé, dans la région de Hambou, une cérémonie en grande pompe a célébré la pose de la première pierre de la future piscine olympique. Un symbole fort de la coopération entre la République populaire de Chine et l’Union des Comores.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président Azali Assoumani, accompagné de plusieurs membres du gouvernement comorien, ainsi que d’une délégation diplomatique chinoise conduite par l’ambassadeur Guo Zhijun. Ce moment solennel marque le coup d’envoi officiel de la construction d’un ensemble d’infrastructures sportives de grande envergure, financées par la Chine, dans le cadre des préparatifs pour les Jeux des Îles de 2027.

Un projet structurant pour le sport comorien

La piscine olympique de Mitsoudjé, d’une capacité de 1 000 places, fait partie d’un vaste complexe comprenant également un gymnase multifonctionnel de 2 000 places, un village olympique de 2 000 lits, une zone commerciale, des espaces verts et des parkings. Ces infrastructures sont conçues pour répondre aux normes internationales et permettre aux Comores d’accueillir dignement les compétitions régionales.

Le président Azali a salué dans son discours un « partenariat stratégique et exemplaire » avec la Chine, soulignant que ce projet représente bien plus qu’un simple chantier : « C’est l’engagement de notre pays à offrir à sa jeunesse des infrastructures sportives dignes et modernes, et à relever avec succès le défi des Jeux des Îles. »

La Chine, un partenaire durable

Ce n’est pas la première fois que la Chine investit dans le développement des infrastructures comoriennes. Après le stade omnisports de Malouzini, inauguré en 2019, la réalisation de cette piscine olympique vient confirmer la solidité des relations bilatérales. Le projet est confié à la société chinoise Habei Construction Company, qui s’est engagée à respecter les délais impartis afin que toutes les installations soient prêtes pour 2027.

Une ambition régionale et un héritage national

Au-delà des Jeux, ces infrastructures ont vocation à transformer durablement la pratique du sport aux Comores. Elles serviront à former de nouveaux talents, accueillir des compétitions nationales et internationales, et offrir aux jeunes générations des lieux d’entraînement modernes.

Avec cette première pierre, les Comores posent aussi les fondations d’une ambition régionale nouvelle, portée par un partenariat solide avec la Chine. Le compte à rebours vers les JIOI 2027 est lancé, et le pays entend bien prouver qu’il est prêt à relever le défi.

ANTUF Chaharane