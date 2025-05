Comores 2030 : Cinq jours de séminaire pour analyser ce qui fonctionne et ce qui coince

Ce lundi 12 mai, le gouvernement comorien lance un séminaire de cinq jours pour faire le point sur la mise en œuvre du Plan Comores Émergent (PCE) et dresser le bilan trimestriel des avancées de chaque ministère. Cet événement, qui rassemble environ 400 participants, sera inauguré par le chef de l’État, Azali Assoumani. Il marque une nouvelle étape dans la coordination gouvernementale, portée par le secrétariat dirigé par Nour El Fath Azali, qui imprime sa rigueur et son suivi méticuleux.

Pour la première fois, le séminaire se déroule selon une méthodologie rigoureuse, intégrant une revue à mi-parcours du PCE et un exposé des progrès trimestriels de chaque ministère. Cette approche permet de mettre en lumière les réalisations concrètes tout en identifiant les défis persistants. « Les progrès enregistrés reflètent l’engagement continu du gouvernement à concrétiser la vision d’émergence des Comores », a déclaré Nour El Fath Azali, secrétaire général du gouvernement.

Durant ces cinq jours, 23 secteurs seront analysés en profondeur. De la croissance économique à l’énergie, en passant par l’emploi, l’agriculture, le numérique et les services sociaux de base, chaque domaine sera abordé pour évaluer l’avancement des engagements pris. Cette initiative vise à accélérer la mise en œuvre des projets afin d’atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030.

Le séminaire s’articule autour de cinq thématiques clés : Jeunesse et Emploi, Jeux des îles de l’Océan Indien 2027, partenariat public-privé, partenariat au développement et équité et genre. Dix panels de discussions sont prévus, réunissant 120 participants pour des échanges ciblés.

Parmi les thématiques abordées, la « Jeunesse et Emploi » mettra l’accent sur les opportunités d’insertion professionnelle et la formation technique. Concernant les Jeux des îles de 2027, les discussions porteront sur les infrastructures sportives et les disciplines à fort potentiel. Le partenariat public-privé sera également à l’honneur avec un focus sur le financement du secteur privé et la lutte contre la vie chère.

Ce séminaire reflète une nouvelle manière de travailler au sein du gouvernement, où la rigueur et la coordination sont devenues des priorités. « C’est une nouveauté », souligne Nadjda Saïd Abdallah, commissaire générale au Plan. « Nous confrontons les actions programmées avec les réalisations pour mesurer les performances et identifier les obstacles. »

Un des moments forts du séminaire sera la remise par le président de la République de lettres de mission aux ministres, samedi 17 mai. Cette démarche vise à clarifier les priorités de chaque portefeuille et à garantir la cohérence avec le PCE et le Plan de travail annuel (PTA).

Depuis 2016, il s’agit du troisième grand séminaire de ce type. Cependant, cette édition se distingue par son approche plus coordonnée et sa volonté d’impliquer l’ensemble des ministères dans une dynamique de suivi et d’évaluation. En s’appuyant sur le Plan de relance post-Covid de 2022, le gouvernement réajuste sa vision pour maintenir le cap vers l’émergence.

Grâce au travail rigoureux du secrétariat général du gouvernement, cette initiative témoigne de la volonté de renforcer l’efficience de l’action publique et de mieux répondre aux attentes des citoyens et des partenaires internationaux.

ANTUF Chaharane