Communiqué du procureur de la république suite aux fausses informations sensibles sur la description du corps .

Voilà comment les journalistes de Hayba trouvent le plaisir de décrire le corps .

Moroni le 3 mars 2022.



Chers journalistes, Médias en union des Comores et représentants de la presse internationale.



La situation que nous vivons actuellement suite au CRASH du Vol Y61103 de l’AB AVIATION est extrêmement grave et douloureuse pour la nation tout entière plus particulièrement les familles des 14 personnes qui se trouvaient à bord.



« Pour cette raison, j’ai jugé nécessaire de vous sensibiliser sur la responsabilité que nous devons tous assumer.



Ainsi, pour le respect des familles des 14 personnes qui étaient à bord du vol Y61103, je vous demande de bien vouloir prendre contact avec les responsables de la cellule de crise avant de publier toute information sensible dont vous aurez connaissance aux fins de vérifications de la véracité de ladite information.



Cette manière de travailler dans ce cas précis permettra de s’assurer que les familles seront préalablement informées et évitera la propagation de « fake news ».



Je rappelle que le responsable de la cellule de crise est toujours joignable 24h/24h au numéro : 340 25 …



Merci de votre compréhension..



Le Procureur de la République.

Ali Mohamed Djounaid. »