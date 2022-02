Communiqué de Beit-salam sur le crash d’un avion AB Aviation

Le Ministère en charge des Transports maritime et aérien est au regret d’informer la population de l’accident survenu en ce jour du 26 février 2022, du vol AYD6 11 03, exploité par la compagnie AB Aviation.

Le vol a décollé de l’AIMPSI à 11h55 à destination de Mohéli transportant à son bord 12 passagers de nationalité comorienne et 2 membres d’équipage de nationalité tanzanienne.

Les tours de contrôle des aéroports de Moroni et de Bandar Salam ont perdu le contact avec l’appareil vers 12h40 et le système de surveillance de la compagnie AB Aviation a perdu le signal de l’aéronef à 12h30 à 2km de Mohéli.

Sous l’égide du Ministère des Transports, l’alerte pour recherche et sauvetage a été par la suite enclenchée par l’ADC en collaboration avec l’ASECNA, l’ANACM, AB Aviation, le Cosep, Com’Air Assistance et la garde côte nationale.

Les opérations de recherche en cours de réalisation par les services de l’Etat mobilisés à cet effet, avec l’appui de l’aéroport de Dzaoudzi ont commencé à retrouver les débris de l’appareil dans la zone côtière de Djoiezi confirmant le crash aérien.

La compagnie AB aviation conformément à la procédure en pareille circonstance a installé deux cellules de crise pour accueillir les familles des passagers à l’hôtel le Retaj et à l’aéroport de Bandar Salam.

Le Gouvernement suit de très près l’évolution des opérations de recherche et sauvetage qui se poursuivent et dont nous vous tiendrons informés régulièrement. Nous prions la population et les familles à rester à l’écoute des informations officielles.