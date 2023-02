Comment une loi peut transformer l’avenir de l’Afrique

L’Afrique est un continent aux richesses abondantes, mais malheureusement, son destin économique a été entravé pendant longtemps par sa dépendance économique aux pays étrangers. Pour mettre fin à cette situation, il faut unir les forces, surtout en termes d’initiatives économiques.

La catégorie de la population la plus riche sur le continent, ce sont les commerçants.On y trouve des millionnaires, des milliardaires. Mais leurs activités sont souvent concentrées dans l’importation de produits fabriqués à l’étranger. Cela étouffe la croissance, en créant un déséquilibre de la balance commerciale et accroît la fuite de capitaux. Pour remédier à cette hémorragie, je propose qu’une loi de réforme audacieuse soit proposée dans les pays d’Afrique qui souffre de cette problématique. C’est une loi qui oblige à la solidarité de nos riches entrepreneurs du pays en faveur de l’indépendance productive du continent.Mais c’est aussi une loi qui accompagne ces mêmes leaders du secteur privé à s’investir dans de plus grandes ambitions.

Aux Comores par exemple, la bourgeoisie commerçante qui avait le monopole depuis des siècles n’a jamais pris le virage historique de l’industrialisation comme cela a été le cas en Europe. Comme la plupart des commerçants africains, elle joue le rôle tiède d’intermédiaire au profit des industriels des pays du Nord et de l’Asie.

Cette loi devra imposer aux grandes sociétés commerciales de plonger leurs mains dans les entrailles de l’autodétermination en investissant dans des sociétés en commandite par actions (SCA) dans les secteurs-clés de l’industrie.

La loi devra définir les critères qui vont déterminer les commerçants qui seront soumis à l’obligation d’investir communément dans la création d’une société industrielle dans les secteurs-clés ou l’état ambitionne de mettre fin à une dépendance vis à vis de l’étranger.Les SCA sont des merveilles où plusieurs investisseurs mettent en commun leurs ressources pour créer une entreprise unique. Chacun d’entre eux acquiert des parts dans l’entreprise et peut prendre part aux décisions importantes. Les SCA sont particulièrement adaptées aux projets de grande envergure qui s’étendent sur une longue période, comme la production industrielle.

Cette loi a pour objectif de faire jaillir de la terre africaine une pléthore de biens manufacturés, de réduire la dépendance aux importations et d’encourager la production de biens de qualité supérieure. La structure de cette loi comprend plusieurs points clé. Tout d’abord, les grandes sociétés commerciales qui pompent des bénéfices uniquement grâce aux importations et à la vente de marchandises seront tenues de se pencher sur des SCA dans des secteurs-clés de l’industrie. Ces SCA seront créées sous la supervision de l’Etat, mais ce dernier n’aura aucune participation en actions. Les sociétés appartiendront donc en totalité aux actionnaires.

.Les entreprises qui refusent de se joindre à l’effort collectif se verront infliger une taxe de compensation qui financera les sociétés créées dans le but de réduire la dépendance aux importations. De plus, l’Etat offrira des avantages fiscaux et autres avantages aux entreprises qui investissent dans ces SCA.

Les raisons de cette loi sont multiples et s’inscrivent dans une histoire économique coloniale qui a créé une dépendance envers les pays étrangers. Cette loi vise à briser ces chaînes en encourageant la production locale de biens manufacturés et en stimulant la croissance économique de l’Afrique par la création d’emplois et la génération de revenus.

En somme, la loi obligeant les grandes sociétés commerciales à investir dans des SCA dans des secteurs-clés de l’industrie est une proposition hautement pragmatique pour libérer l’Afrique de sa dépendance aux importations et favoriser la production locale. Cette loi peut être le déclencheur de la prospérité économique de l’Afrique en stimulant la croissance, mais surtout la culture de l’indépendance économique dont les principaux acteurs sont dans le secteur privé. L’État dans ce cadre joue le rôle d’une machine de focalisation et de coordination des forces productives. Cette loi permettra à long terme à nos riches commerçants de nous garantir une indépendance économique tout en augmentant leur profit.

Antuf chaharane auteur du livre UFWAKUZI 2.0 pour une véritable indépendance