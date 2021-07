Comment inciter les jeunes et les étudiants expatriés à rentrer au pays ?

Dans certains pays africains où des bourses nationales de formation à l’étranger n’ont pas été attribuées sur des critères justes et dans des domaines prioritaires pour le développement économique et social et où les perspectives d’emploi et d’employabilité des jeunes diplômés sont très faibles, il est difficile d’espérer un retour systématique des étudiants diplômés qui ont fini leur scolarité aux Comores.

Face à cette fuite de cerveaux de la jeunesse diplômée, les pouvoirs publics doivent prendre des mesures urgentes pour améliorer les perspectives professionnelles de la jeunesse et améliorer les conditions d’études des étudiants que ce soit sur le plan national ou à l’étranger, l’attribution de bourses par des pays amis restant largement insuffisante tant en nombre qu’ en matière de suivi. Et un pays digne de ce nom ne peut se contenter du bon vouloir des pays étrangers à l’exemple du Royaume du Maroc qui soutient régulièrement des pays africains notamment les Comores.

Un système consolidé de bourses nationales avec des critères impartiaux est vivement recommandé en plus de la mise en place d’un Pass jeune attribuant des réductions multiservices aux étudiants et lycéens en matière de transport inter-îles, de culture, de logements à construire autour des centres universitaires et scolaires, crédit formation et accompagnement Projet par une une agence nationale dédié, etc.

Un Espace d’accompagnement et d’orientation pour les diplômés rentrant au pays national.

Il est urgent d’agir concrètement en faveur de la jeunesse en mettant en place des mesures sociales et progressistes faisant de la jeunesse un pilier incontournable pour la réussite collective.

Darchari Mikidache