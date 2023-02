Comment expliquer aux Comoriens que

Comment expliquer à un peuple dont la majeure partie est extrêmement ignorante sur beaucoup de domaines, que plus d’une vingtaine de pays même riches vendent des passeports ( la citoyenneté économique ), dans un pays où hélas, tout porte à croire que même les quelques personnes instruites ignorent volontairement par exemple qu’un président ne produit et ne signe pas de passeports ? Oui beaucoup de personnes, parmi eux des juges, ignorent volontairement que l’argent de l’État est surtout géré par le TPG ( trésorier payeur général ) et le ministre des finances en tout cas aux Comores et non par le président.

Comment expliquer que dans un pays soi-disant démocratique et musulman, un musulman innocent, ex président, père de famille, est condamné à la perpétuité par des juges dont certains sont connus pour leur côté véreux avéré plusieurs fois lors d’un simulacre de procès qui d’ailleurs n’a duré que trois jours sans pour autant faire l’effort de brandir l’ombre d’une preuve même microscopique ?

Comment expliquer à des imbéciles heureux que des passeports ordinaires, diplomatiques, de services et des pavillons ont toujours et continuent à être vendu en cachette alors que le projet de la citoyenneté économique de l’ex président Sambi a été exécuté sous le regard bienveillant d’une loi votée par les députés d’une assemblée qui avait des opposants contrairement à celle de nos jours qui dit Oui ! automatiquement conséquence justement de l’absence d’opposants ?

Comment comprendre que ces futurs bûcherons d’enfer qui se disent oulémas ont perdu leurs langues face à cette injustice flagrante infligée à ce père de famille qui d’ailleurs est l’un des leurs dans un procès qui normalement devrait impliqué plusieurs personnes mais qui sans surprise d’ailleurs il est le seul à être incarcéré ? Autant de questions qui resteront sans nul doute sans réponse ou qui seront probablement mal répondu par des lombards .

John Baloz