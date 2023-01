Comment calculer votre salaire après la hausse du point d’indice ?

La hausse du point d’indice de 1.600 à 1.800 signifie que tous les agents concernés bénéficieront d’une hausse de salaire de 12,5 %, selon le directeur de la Fonction publique, Omar Chehani. De nombreux paramètres sont pris en compte pour calculer le salaire net du fonctionnaire : l’indice du fonctionnaire, son corps, son diplôme, et son ancienneté. Il est difficile de savoir les autres aspects comme le tableau d’avancement qui permet de se faire une idée du plan de carrière des fonctionnaires.

Le salaire est calculé ainsi : indice de l’agent multiplié par le point d’indice (1 800 donc) divisé par 12. Par exemple, si un agent X a un indice de 1 200, ça veut dire qu’il faut prendre ces 1 200, les multiplier par 1 800 puis diviser par 12 (1 200 × 1 800 ÷ 12 = 180 000). Évidemment, ces 180 000 ne tiennent pas compte des autres accessoires du salaire notamment l’indemnité et de la prime liées au poste.

Pour rappel, le point d’indice après l’indépendance était de 1335. Il passera ensuite à 1 500 en 1984. Il faudra ensuite attendre dix ans, soit en 1994 (avec effet en 1995) pour voir le point d’indice passer de 1 500 à 1 600. La situation n’évoluera plus jusqu’à lundi dernier avec le passage à 1 800.

Aujourd’hui, avec un bac +2 dans l’administration, on commence sa carrière avec un indice de 525 soit un salaire de 78 000 sans les indemnités si le corps et la fonction le permettent.



Quant à l’indice le plus haut (exception faite de quelques agents), il est de 3 100, soit un salaire de base de 465 000. Ces chiffres sont à titre estimatif et ne reflètent pas toujours la réalité sur le terrain.Et si aujourd’hui certaines voix s’élèvent pour l’instauration d’un salaire de base harmonisé, c’est, entre autres, parce que les inégalités sont flagrantes et ne tiennent pas compte de l’évolution de la société, nous dit-on. De même, on apprend que les fonctionnaires avaient droit à «entre 900 et 1000 points» après plus de 27 ans de gel.

Abdallah Mze Mbaba