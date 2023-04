Claudy Siar, candidat à la présidentielle de 2027, lance un parti pour une génération engagée.

Claudy Siar, l’animateur radio et présentateur de « Couleurs Tropicales » sur RFI, a annoncé la création de GENERATION CONSCIENCE ET AGISSANTE, un nouveau parti politique visant à promouvoir une génération plus consciente et engagée. Après 26 ans à la tête de l’émission musicale, Siar ambitionne de briguer la présidence en 2027.

Metissant les cultures africaines, indiennes et européennes, la Guadeloupe est au cœur de l’action de Siar. Il souhaite rassembler une nouvelle génération souvent marginalisée, les éduquer sur leurs droits et devoirs et les inciter à s’impliquer dans la société. Le parti vise à promouvoir l’égalité des chances, la justice sociale et l’inclusion.

Défenseur du panafricanisme et de la lutte contre le racisme, Siar souligne l’importance de reconnaître les souffrances liées à la colonisation et de travailler sur la mémoire collective. À travers GENERATION CONSCIENCE ET AGISSANTE, il entend donner une voix aux oubliés du débat public et les encourager à participer à la vie politique.

Le mouvement ambitionne de transcender les divisions politiques et sociales pour construire une société plus égalitaire et juste.

Saïd hassane Oumouri