Classement FIFA 2026 : Les Comores montent, Madagascar vacille

Dans la dernière mise à jour du classement mondial publiée par la FIFA le 19 janvier 2026, l’équipe nationale des Comores poursuit sa remarquable ascension sur l’échiquier du football international. Les Cœlacanthes ont gagné trois places pour se hisser désormais à la 106ᵉ position mondiale, confirmant la dynamique positive enclenchée depuis plusieurs mois.
Cette progression n’a rien d’anodin. Longtemps cantonnée aux profondeurs du classement, la sélection comorienne enchaîne aujourd’hui les performances solides face à des adversaires plus expérimentés. Grâce à des résultats encourageants en compétitions continentales et lors des dernières campagnes de qualification, les Comores récoltent logiquement les fruits de leur travail et s’installent progressivement parmi les nations africaines respectées.
Dans le même temps, Madagascar conserve une courte avance régionale en occupant la 104ᵉ place mondiale, après une progression d’un rang. Les Barea restent donc légèrement devant leurs voisins comoriens, mais l’écart se resserre dangereusement. La rivalité sportive entre les deux nations de l’océan Indien n’a jamais été aussi intense et promet de beaux duels dans les années à venir.
Pour les Comores, cette montée en puissance est le symbole d’un football en pleine structuration. Malgré des moyens limités, la fédération comorienne et le staff technique ont su bâtir une équipe compétitive, portée par une génération de joueurs talentueux et ambitieux. Discipline tactique, solidarité et mental conquérant sont devenus les marques de fabrique des Cœlacanthes.
