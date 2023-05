Citoyens français bloqués à Anjouan : l’arrêt du Maria Galanta crée des difficultés

Des citoyens français d’origine anjouannaise et maoraise se trouvent actuellement bloqués à Anjouan, suite à l’arrêt des activités du navire Maria Galanta. Dans une interview accordée au média anjouannais Gammwandzo Infos, ces ressortissants français expriment leur inquiétude et appellent les autorités françaises à intervenir.

Les personnes concernées dénoncent l’absence de consul français à Anjouan, ce qui complique davantage leur situation. L’un d’eux souligne l’urgence de rentrer à Mayotte pour reprendre son travail et retrouver sa famille. La suspension des opérations du Maria Galanta a causé de sérieux problèmes pour ces citoyens qui ne peuvent plus effectuer la traversée entre Anjouan et Mayotte.

En outre, le représentant du navire Maria Galanta semble être injoignable, ajoutant une couche de frustration pour ces citoyens français bloqués. Face à cette situation difficile, les personnes concernées espèrent que les autorités françaises pourront rapidement trouver une solution pour leur permettre de rentrer chez eux et reprendre une vie normale à Mayotte.

Saïd hassane Oumouri