Chômage: Karim, diplômé en Histoire aux Comores devient vendeur dans les rues

Depuis la fin de ses études en Histoire à l’université de Comores, Karim Kazouine, un jeune originaire de l’île de Mohéli, ne s’est pas laissé abattre par le chômage rampant qui touche les jeunes diplômés aux Comores. Il a décidé de prendre son destin en main en devenant vendeur ambulant à Moroni.

Karim n’est pas le seul à avoir été contraint de se lancer dans une activité précaire pour subvenir à ses besoins. Malgré les promesses du président Azali de lutter contre le chômage des jeunes, la situation n’a pas changé. Le taux de chômage chez les jeunes est en effet très élevé aux Comores, atteignant près de 50% selon certaines estimations.

Le problème, selon certains observateurs, réside dans le fait que l’université des Comores continue de former des chômeurs en proposant des formations qui ne correspondent pas aux besoins du pays. Les diplômés se retrouvent ainsi confrontés à un marché de l’emploi très étroit et ne parviennent pas à trouver un travail correspondant à leur formation.

Face à cette situation, il est urgent de repenser le système de formation et d’orientation professionnelle aux Comores. Il est essentiel que les formations proposées répondent aux besoins réels du pays et que les jeunes diplômés soient mieux préparés à entrer sur le marché de l’emploi.

Il est également nécessaire de mettre en place des mesures concrètes pour encourager la création d’emplois et l’entrepreneuriat chez les jeunes. Il est temps de passer des promesses aux actes pour que les jeunes Comoriens puissent enfin avoir un avenir professionnel stable et épanouissant.

En attendant, des jeunes comme Karim continuent de se battre au quotidien pour survivre dans un contexte économique difficile. Leur détermination et leur courage méritent d’être salués, mais il est temps pour les autorités de prendre en compte leur situation et de leur offrir des perspectives d’avenir plus prometteuses.



Misbah Said