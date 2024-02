Choléra aux Comores : Le leadership des imams dans la lutte contre une maladie mortelle

La bataille contre le choléra est engagée aux Comores. La ministre de la Santé, en tandem avec son homologue des Affaires islamiques, a mobilisé les imams des mosquées pour une action concertée visant à endiguer la propagation de cette maladie redoutable, ayant déjà causé la perte de deux vies.

Dans un effort conjoint, les ministères de la Santé et des Affaires islamiques ont orchestré une réunion d’urgence réunissant les leaders religieux du pays, dont les imams de Ngazidja, sous la houlette du Mufti de la République. L’objectif principal de cette rencontre était d’élaborer des stratégies efficaces pour contrer la menace du choléra.

À l’issue de ces délibérations cruciales, il a été décidé de mettre en place des comités régionaux, composés d’ulémas, de chefs de villages et de notables. Ces comités joueront un rôle essentiel en assurant la liaison entre les autorités sanitaires et la population locale, facilitant ainsi la diffusion des informations vitales et des mesures préventives.

Ismael Aliamane, secrétaire général du muftorat, souligne l’importance de cette structure de coordination, qui contribuera à mobiliser efficacement les ressources communautaires dans la lutte contre le choléra. Il précise également que la nomination des membres de ces comités sera effectuée par arrêté ministériel, sur proposition du muftorat.

De son côté, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques, Abdillah Sinane, exprime sa satisfaction quant à l’issue positive de cette réunion. Fort de l’expérience acquise lors de la pandémie de Covid-19, il appelle à redoubler d’efforts pour relever le défi actuel, celui de vaincre cette maladie potentiellement mortelle.

Les ulémas ont également formulé des recommandations concrètes, telles que l’interdiction des ablutions dans les mosquées et le renforcement des contrôles d’hygiène dans les marchés publics. De plus, un appel a été lancé à tous les prédicateurs pour qu’ils abordent le sujet de la sensibilisation contre le choléra lors de leurs prêches du vendredi prochain, dans toutes les grandes mosquées du pays.



