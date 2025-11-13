Chine–Comores : un demi-siècle d’amitié célébré par Xi Jinping et Azali Assoumani

À l’heure où la scène internationale connaît de profondes mutations, Pékin et Moroni ont tenu à réaffirmer leur proximité. Ce jeudi, le président chinois Xi Jinping et son homologue comorien Azali Assoumani ont échangé des messages officiels pour marquer le 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Un moment symbolique, qui témoigne de la solidité d’un partenariat entamé en 1975.
Dans son message, Xi Jinping a rappelé que la Chine fut le premier pays à reconnaître les Comores après leur indépendance. Malgré les bouleversements géopolitiques de ces cinquante dernières années, les relations bilatérales n’ont cessé de progresser « de manière saine et régulière ». Le président chinois a salué une confiance politique mutuelle renforcée, ainsi que des coopérations fructueuses dans de nombreux domaines, devenues selon lui un exemple « d’égalité, de solidarité et d’entraide » entre nations de tailles différentes.
Xi Jinping s’est dit prêt à travailler aux côtés du président Azali pour faire de ce jubilé un nouveau point de départ. Il a notamment appelé à consolider la mise en œuvre des engagements issus du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) et à approfondir le partenariat stratégique sino-comorien dans la perspective d’une « communauté d’avenir partagé » entre la Chine et l’Afrique.
Pour sa part, le président Azali Assoumani a souligné que cette coopération avait profondément transformé la vie du peuple comorien. Il a salué une amitié fondée sur le respect mutuel, la confiance et la solidarité, rappelant que les principes chinois de souveraineté, de non-ingérence et de coopération gagnant-gagnant constituent une source d’inspiration pour les pays du Sud global.
Le chef de l’État comorien a réaffirmé la volonté de Moroni de poursuivre cette collaboration stratégique afin de promouvoir un développement durable, inclusif et porteur de prospérité partagée entre l’Afrique et la Chine.
Misbah Said
Réagissez à cet article