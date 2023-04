Chaos à la prison de Koki : des détenus en cavale, des coups de feu et des blessés

Trente prisonniers se sont évadés de la maison d’arrêt de Koki à Anjouan, ce dimanche 9 avril autour de midi. Cette nouvelle évasion de masse n’est malheureusement pas une surprise pour cette prison qui a une triste réputation en matière de sécurité et de gestion des détenus.

Des témoins ont rapporté des coups de feu et des cris lors de l’opération. Au moins un détenu a été blessé, probablement par balle, lors de la fuite. Il a été identifié comme étant Abdou Djandi et a été admis aux urgences de l’hôpital de Hombo dans l’après-midi. On ignore pour l’instant l’état de santé des autres détenus évadés.

C’est la deuxième fois en moins de deux ans que la prison de Koki fait face à une évasion de cette ampleur. En août 2020, quatre-vingts détenus s’étaient également échappés de cette prison, emportant avec eux quatre fusils des gardes armés. Les autorités avaient alors promis de renforcer la sécurité de la prison, mais les événements d’aujourd’hui démontrent que ces mesures n’ont pas été efficaces.

En novembre 2021, plusieurs prisonniers avaient été blessés par une grenade lacrymogène, lancée dans leur cellule par un soldat qui était de garde. Ce triste événement avait mis en lumière les conditions inhumaines de détention dans cette prison et avait provoqué une vague de protestations.

Soibah Said