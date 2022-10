« C’est une haine gratuite contre Mbéni et les mbeniens »

Tribune libre : Au lieu de chercher l’apaisement, le gouvernement d’AZALI veut encore enfoncer le clou dans la plaie.

Ce qui s’est passé à MBENI est la responsabilité du gouvernement d’AZALI.

Certains vont nous faire croire que c’est la faute des Mbéniens alors que le gouvernement d’AZALI avait plusieurs façons de sanctionner cette ville.

Il faut savoir que la force armée est le dernier recours mais la haine a pris le dessus et on a voulu faire couler le sang et détruire les biens de cette ville.

Pourquoi le gouvernement veut porter plainte alors que ce ne sont pas des établissements publics qui ont été détruits ?



C’est à Mze Abdou Mohamed et ses sbires de porter plainte contre l’État Comorien, car cette décision de tuerie a été prise en conseil des ministres sans la présence du ministre de Finance.

Puisque sans l’intervention de l’armée cela n’aurait pu arriver, mais ces traîtres ne vont pas le faire.

Ce qui est arrivé à MBENI d’autres villes ont subi le même sort.

Le gouvernement ne s’est jamais intéressé, Pourquoi aujourd’hui on cherche à punir ?

Avez-vous vu un membre du gouvernement se présenter devant une des familles martyrisées ?

BELOU a bien dit que L’AND a accompli sa mission.

Il a tué la jeunesse de MBENI, a détruit les 400 maisons des opposants et l’hôpital privé pour que les blessés ne soient pas admis là-bas.

Peuple Comorien ce gouvernement ne nous veut pas du bien.

L’émergence c’est de tuer les gens et détruire leurs biens.

LOUBNA YAZID