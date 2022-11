C’est complètement Faux, du mensonge

Le Youtubeur Djibril vient encore une nouvelle fois de partager un mensonge. Aucun média n’a été payé pour le dénigrer. Aucun faux témoin n’a fait de témoignage. Il a lui même reconnu qu’il y’a plusieurs personnes qui n’ont pas faire le pèlerinage et il a même commencé à rembourser ses victimes.

Aucune personne n’a été payé pour propager des mensonges. Une autre diversion pour les fans de l’influenceur qui ont constaté la baisse de confiance des internautes.

Please follow and like us: