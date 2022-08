Célébration officielle de la nouvelle année musulmane

Le Président de la République, AZALI Assoumani, a pris part dans la soirée du samedi 30 juillet 2022, à la cérémonie du 1er Muharram (nouvel an 1444 de l’Hégire) qui s’est déroulée au Palais du peuple de Moroni.

La célébration officielle du nouvel an de l’Hégire est une tradition annuelle dans notre pays, et c’est ainsi que le Chef de l’État s’est réjoui « des rassemblements, des prières et des festivités, qui, à travers nos iles, marquent l’avènement de l’année de

1444 de l’hégire ».

Au cours de son allocution le Président a adressé ses meilleurs vœux de bonne santé et de bien-être, à toutes les comoriens et tous les comoriens, de l’intérieur du pays et de la diaspora, et a déclaré ce qui suit :

« Je joins mes prières aux vôtres, pour qu’Allah Le-Tout-Puissant accorde à notre pays, paix, progrès et prospérité et nous aide à consolider son unité et à réaliser son développement socio-économique dans le cadre de notre noble ambition, de l’inscrire parmi les pays émergents d’ici 2030.

Beit Salam