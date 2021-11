Célébration ce vendredi 12 novembre de la journée Maoré

Pour réclamer l’intégration de Mayotte, les Comores célèbrent chaque année la journée Maoré. Ce Vendredi , cette journée a été célébrée à l’Assemblée nationale en présence des autorités compétentes et la société civile.

Cette journée marque l’admission des Comores à l’organisation des Nations Unies en tant que pays composé de 4 îles. 46 ans de combat, la France refuse de libérer la quatrième îles des Comores(Mayotte).

“Nous devons convaincre la France , premier partenaire historique de l’Etat Comorien, que la réunification de notre pays n’est pas incompatible avec ses propres intérêts dans la région… Il nous faut aussi convaincre nos compatriotes de Mayotte que les quatre îles de l’archipel des Comores ont intérêt à évoluer dans le même ensemble politique… Les quatre îles sont en effet unies par la géographie, la langue, la religion, la tradition et la coutume.” A souligné le président de l’Assemblée Nationale Moustadroine Abdou.

Crée en 2005, le comité Maoré n’a qu’un seul but: réintégrer Mayotte à l’Union des Comores. Le combat continu.

Le président de ce comité, Youssouf Atick, à l’occasion de la célébration de la journée Maoré s’est exprimé comme suit: ” La question de l’occupation illégale de Mayotte, notre île sœur, étant un sujet qui ne date pas d’aujourd’hui, nous remarquons que dans son évolution elle devient un fardeau de plus en plus épineux et cela nous amène tous à méditer sur notre responsabilité patriotique.”

Depuis 1975, les Comores ne cessent de réclamer le retour de Mayotte en espérant qu’un jour cette dernière sera libérée.

BSO Mariam Ali Rilwa