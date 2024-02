Ce spectacle risque d’être interdit, il se moque de la politique et du gouvernement.

Dans l’effervescent paysage culturel comorien, le Comores Comedy Club a récemment fait sensation avec son spectacle « La politique du Ccc ». Audacieux et hilarant, ce spectacle a plongé dans les méandres de la politique comorienne, abordant avec humour et esprit la corruption, les manœuvres d’intimidation électorale, et les divers vices sociaux qui entachent le quotidien des citoyens. En ces temps où les artistes semblent s’éloigner des commentaires politiques, ce spectacle rappelle l’ère des années 60, période durant laquelle l’art et la politique dansaient main dans la main pour le changement social et l’indépendance des Comores. « La politique du Ccc » renoue avec cette tradition, offrant non seulement une critique mordante mais aussi un espace de réflexion sur l’importance de l’engagement artistique dans le débat public. Toutefois, l’ombre d’une potentielle interdiction plane, les autorités pouvant invoquer le trouble à l’ordre public ou une atteinte à la sûreté de l’État pour museler ces voix critiques. Malgré cela, le spectacle a résonné auprès d’un public assoiffé de changement, prouvant une fois de plus que l’art reste un vecteur puissant pour défier les normes et inspirer la société. Dans le contexte actuel, « La politique du Ccc » s’impose comme un rappel vital de la capacité de l’art à éveiller les consciences et à encourager un dialogue constructif pour un avenir meilleur aux Comores.

ANTUF Chaharane