Ce qu’il faut savoir ce soir sur la mort d’Ayman et les circonstances

Tragique fin pour Ayman, 25 ans, arrêté il y a quatre jours dans le cadre d’une enquête sur le vol d’une grande quantité d’or. Les forces de l’ordre l’ont battu à mort et ont envoyé la victime au santé militaire quelques minutes avant sa mort. Les détails de l’incident sont encore flous, l’état de son corps montre qu’il a été battu sauvagement par les gendarmes jusqu’à ce qu’il s’effondre, inconscient.

La famille de la victime a appelé à une enquête approfondie sur les circonstances de sa mort et des poursuites contre les gendarmes responsables. La mort d’Ayman est une perte tragique et inacceptable pour sa famille et pour la société dans son ensemble.