Cap sur l’Avenir : La France finance la construction du port de Mohéli aux Comores !

Moroni, le 31 juillet 2023 – Une étape cruciale vers le développement des infrastructures aux Comores a été franchie aujourd’hui avec la signature d’une convention de financement pour la construction du port de Mohéli. La cérémonie s’est déroulée au siège du ministère des Finances en présence de hauts dignitaires du gouvernement comorien et de l’ambassadeur de France aux Comores, Sylvain Riquier.

Cette initiative est le fruit d’une coopération fructueuse entre les deux pays, démontrant leur engagement mutuel envers le renforcement des liens économiques et sociaux dans la région. Le projet de construction du port de Mohéli, situé dans l’une des îles les plus méridionales des Comores, devrait jouer un rôle essentiel dans le développement du commerce maritime et le désenclavement de la région.

L’accord de financement, d’un montant significatif, permettra d’engager les travaux nécessaires pour doter l’île de Mohéli d’une infrastructure portuaire moderne et performante. Cette étape cruciale facilitera le commerce régional et international, renforçant ainsi la position géostratégique des Comores dans l’océan Indien.

Le ministre des Finances des Comores, lors de son allocution, a exprimé sa gratitude envers la France pour cet engagement financier. Il a souligné l’importance de ce projet pour l’essor économique de l’archipel et a réaffirmé la détermination du gouvernement comorien à mettre en œuvre des infrastructures de qualité pour stimuler le développement durable.

De son côté, Sylvain Riquier l’ambassadeur de France aux Comores a salué cette nouvelle étape de coopération bilatérale et a rappelé l’engagement de la France à soutenir le développement économique des Comores. Il a également souligné l’importance d’un partenariat durable basé sur le respect mutuel et l’harmonie entre les deux pays.

Misbah Said