CAN U17 – Qualifications COSAFA : Les Comores démarrent fort avec une victoire 3-0 contre l’Eswatini

Les Cœlacanthes U17 ont réussi leur entrée en lice dans les qualifications régionales pour la Coupe d’Afrique des Nations U17 en s’imposant largement (3-0) face à l’Eswatini, jeudi 11 septembre 2025, au stade Ngoni Mwos de Harare, au Zimbabwe.
Une rencontre sous tension dès le coup d’envoi
Le match avait pourtant démarré de manière compliquée pour les jeunes comoriens. L’Eswatini a obtenu un pénalty en première période, mais le gardien des Comores s’est illustré en détournant la tentative adverse ainsi que le rebond, évitant ainsi à son équipe de concéder l’ouverture du score.
Réduits à dix, les Cœlacanthes ont tout de même su faire preuve de réalisme. Juste avant la pause, Fasidine Ahamada a inscrit le premier but (45’+2), permettant à son équipe de rentrer au vestiaire avec l’avantage psychologique.
Une deuxième mi-temps maîtrisée
En seconde période, malgré une nouvelle expulsion qui a réduit les deux équipes à dix joueurs, les Comores ont continué à contrôler le jeu. Ils ont doublé la mise grâce à Mathis Ali (87’), avant que Fahad Mohamed ne scelle définitivement la victoire dans le temps additionnel (90’+4).
Un signal fort pour la suite des qualifications
Avec ce succès net, les Comores envoient un message clair à leurs adversaires du groupe A. L’équipe a montré non seulement de la solidité défensive avec un gardien décisif, mais aussi une capacité à marquer dans les moments clés.Cette victoire ouvre de belles perspectives pour les jeunes Cœlacanthes, qui rêvent de se qualifier pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17.
ANTUF Chaharane
