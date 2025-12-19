CAN 2025 : Says’z, aux côtés de French Montana, chantera lors de la Coupe d’Afrique des Nations

La Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, ne sera pas seulement un rendez-vous sportif majeur, mais aussi un événement culturel d’envergure. Pour la cérémonie musicale liée à la compétition, plusieurs artistes de renommée internationale ont été annoncés, parmi lesquels French Montana, Davido, Lartiste, Douaa Lahyaoui, et Says’z, artiste d’origine comorienne installé en France.

La présence de Says’z dans cette programmation marque une étape importante dans un parcours musical construit progressivement, loin des effets de mode, mais ancré dans une présence réelle et continue sur la scène musicale française.

Un parcours ancré dans la durée

Depuis ses débuts, Says’z s’est imposé comme un artiste évoluant à la croisée des influences afro-urbaines et des sonorités contemporaines. Son travail s’est développé à travers des projets successifs, des collaborations et une activité régulière qui lui ont permis de se faire une place dans un environnement musical exigeant.

Plutôt qu’un succès fulgurant, sa trajectoire repose sur une construction progressive, marquée par une constance artistique et une capacité à évoluer dans différents espaces de diffusion, notamment en France, où il a consolidé sa visibilité et son réseau professionnel.

Cette stabilité et cette présence dans le monde de la musique expliquent en partie sa sélection pour un événement de l’ampleur de la CAN, où la programmation artistique répond désormais à des critères de notoriété, mais aussi de crédibilité et de parcours.

Une scène africaine comme point culminant

Se produire dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations représente pour Says’z un moment charnière, venant récompenser plusieurs années de travail et d’ancrage dans l’industrie musicale. Aux côtés de French Montana, figure internationale du hip-hop, et d’autres artistes majeurs du continent, il intègre une scène suivie par des millions de spectateurs à travers l’Afrique et au-delà.

Cette participation s’inscrit comme un point culminant dans sa carrière actuelle, marquant un élargissement naturel de son champ d’expression vers une scène africaine de premier plan, sans rupture avec le parcours déjà mené en Europe.

Une CAN marquée par un duel Comores Maroc

Sur le plan sportif, la CAN 2025 s’ouvrira par un match très attendu : les Comores affronteront le Maroc lors du match d’ouverture de la compétition. Une affiche symbolique qui placera d’emblée la sélection comorienne face au pays hôte, dans l’un des rendez-vous les plus exposés du tournoi.

Dans ce contexte, la présence de Says’z au programme musical de la CAN crée une résonance particulière entre football et culture, deux univers où se croisent désormais trajectoires individuelles et grands événements continentaux.

Avec cette performance annoncée, Says’z franchit ainsi un nouveau seuil dans sa carrière, en inscrivant son nom parmi les artistes appelés à accompagner l’un des plus grands rendez-vous africains, à la croisée du sport, de la musique et de la scène internationale.

Said Hassan Oumouri