Can 2021: Les Coelacanthes en 8è de finale! I L’aventure continue passionnément!

Cameroun vs Comores’’, c’est l’une des affiches des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Les Cœlacanthes se donnent donc rendez-vous lundi 24 janvier prochain avec les Lions indomptables sur leurs terres du Stade d’Olembé à 22 heures de Moroni.

Les Comoriens gagnent ce ticket grâce à leur statut d’un des quatre meilleures troisièmes des six groupes, avec trois points moins deux buts de différentiel.Les Comores poursuivent, ainsi, la phase finale camerounaise sous une belle note malgré leur troisième place, devant le ‘’grand Ghana’’ qui totalise un petit point.

L’équipe des Comores réalise un de ses principaux objectifs dans cette aventure: ‘’On veut passer le premier tour. Ça sera difficile, certes, mais on peut le faire. Il faut beaucoup plus de travail, de la volonté et surtout de la roublardise’’, avait, en effet, déclaré le sélectionneur comorien, Amirdine Abdou à Al-watwan, en juillet dernier.

C’est, donc, chose faite! Les Comores, largement considérées comme ‘’une des révélations de Cameroun 2021», et la Gambie, se qualifient pour les huitièmes de finale pour leur toute première participation à la plus préstigieuse des compétitions sportives africaines.

Pour les Coelacanthes, l’aventure continue. Pour vue que…

Elie-Dine Djoumoi / Alwatwan