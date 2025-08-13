Bressuire : un jeune Comorien grièvement blessé lors d’une expédition punitive

Un acte d’une extrême violence a secoué la ville de Bressuire, dans les Deux-Sèvres en France. Un jeune homme d’origine comorienne, Farid, originaire de Didjoni aux Comores, a été grièvement blessé à coups de couteau après avoir été attaqué par un groupe d’hommes cagoulés.
Une attaque ciblée qui tourne au drame
Selon les premiers éléments de l’enquête, cinq individus, cagoulés et armés de couteaux, se sont introduits dans l’appartement où vivait Farid. Leur cible initiale n’était pas lui, mais son colocataire, Elhad, également originaire de Didjoni. D’après plusieurs témoignages, cette expédition punitive visait à venger un proche des agresseurs, victime d’une agression dans laquelle Elhad aurait été impliqué.
Farid, qui n’avait aucun lien avec cette affaire, a été violemment pris pour cible. Il a reçu plusieurs coups de couteau avant de réussir à sortir de l’appartement. Il s’est effondré quelques mètres plus loin, grièvement blessé.
Pris en charge en urgence
Les secours sont rapidement intervenus et ont transporté la victime à l’hôpital dans un état critique. Son pronostic vital était engagé au moment de son évacuation.
Une enquête ouverte, deux interpellations
La gendarmerie a ouvert une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée. Deux personnes soupçonnées d’avoir des liens avec les agresseurs ont été interpellées hier soir. Les recherches se poursuivent pour identifier et arrêter les cinq auteurs cagoulés.
