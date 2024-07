Bourguiba en colère »La culture, un nom au ministère mais rien en pratique »

Dans un contexte où la culture joue un rôle fondamental dans l’identité et la cohésion sociale, la voix de l’artiste Bourguiba s’élève pour critiquer l’absence d’une politique culturelle solide aux Comores. À travers cet article d’opinion, Bourguiba nous livre une analyse lucide et passionnée des lacunes et des conséquences de cette carence sur le développement artistique et culturel du pays. Nous vous présentons son opinion.

Depuis des décennies on a toujours eu un ministère des sports et de la culture, en vérité la culture reste dans le tiroir du ministre . Ce dernier 99℅ de ses actions et de son temps sont consacrés dans les sports.

On a construit plusieurs infrastructures sportives dans nos îles ce qui est une bonne chose mais pas une seule salle de spectacle dans tout le pays. Et aucune politique culturelle concrète pour protéger notre patrimoine culturel et musical menacé de disparition.

Pourquoi ne pas essayer un ministère de la culture et du tourisme ?

Au moins il y a plus d’approches… Ou si non un ministre de la culture tout court, si nous voulons vraiment développer la culture aux Comores.

ANTUF chaharane