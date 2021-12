Bonne décision ? Le DG du Com’air se vange contre les éléments CRC de l’aéroport

Tribune : Le Directeur Général omar de retour à l’aéroport mais, joue t-il franc jeu avec ses nouveaux patrons. Omar, ancien tout puissant DG de L’AIMPSI sous Iki est le nouveau boss de comair assistance. On aurait cru la hache de guerre enterrée avec l’équipe d’Azali, mais au regard de son comportement depuis sa nomination, on peut douter. Il commence par ecarter les fidèles d’Azali et du Crc de la boite pour nommer à leurs places des poids lourds de Iki. Il ne manque pas de prétexte pour le faire et s’en vante. Face à Yasser Ali Assoumani DG de L’ADC , son successeur à L’AIMPSI 5679 en 2016, il veut tout sauf la collaboration. Il ne veut pas payer les factures de sa société, refuse de cooperer et crie à qui veut l’entendre qu’il veut la peau de celui qui devrait être premier collaborateur, Yasser. Sa dernière démonstration fut la panne qu’à connu l’Aimpsi ce vendredi 17 décembre. Au moment où les equipes de L’ASECNA, de L’AIMPSI et de la sonelec s’activent pour trouver une solution à la panne. Lui, il degaine et contacte vite bogo-city, pour dénigrer le DG de L’ADC. Ce dernier, contacté, déclare fièrement que ce n’est qu’un début. On comprend par là qu’une campagne de dénigrement est en gestation contre Yasser par les hommes de mains de Omar.



A se demander aussi si les multiples pannes enregistrées sur la plateforme depuis le retour de Omar ne sont pas l’œuvre de ses fidèles à qui il promet mont et merveille. Alors, Omar est revenu au transport aérien pour participer à la dynamique de relèvement du secteur durement touché par la Covid-19 ou pour l’enfoncer dans des querelles steriles et dangereuses. Wait and see.