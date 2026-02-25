Binti Mhadjou s’en est allée : le journalisme comorien perd une grande professionnelle, une voix rigoureuse et respectée

Le paysage médiatique comorien est en deuil. Une figure respectée de l’information nationale s’est éteinte ce jour, laissant derrière elle une carrière marquée par le professionnalisme et l’engagement au service du public. Binti Mhadjou, ancienne journaliste vedette du journal télévisé de l’ORTC, est décédée en Égypte, où elle séjournait pour des raisons de santé.
Connue pour sa rigueur et son aisance à l’antenne, elle a longtemps incarné le visage de l’information télévisée aux Comores. Au fil des années, elle a gravi les échelons au sein de l’ORTC, occupant notamment les fonctions de directrice de l’information et de rédactrice en chef avant de quitter la chaîne. Son parcours témoigne d’une volonté constante de promouvoir un journalisme responsable, attaché à l’éthique et à l’intérêt général.
Après sa carrière médiatique, Binti Mhadjou avait choisi de poursuivre son engagement au sein des institutions nationales. Elle avait rejoint le ministère des Affaires étrangères en tant qu’attachée de presse, puis conseillère politique, mettant son expérience et sa maîtrise de la communication au service de la diplomatie comorienne.
Dans un communiqué empreint d’émotion, le Secrétariat Général du Gouvernement a salué une professionnelle dont le parcours et l’engagement laisseront une empreinte durable dans le paysage institutionnel et médiatique du pays. De nombreux collègues et proches rendent également hommage à une femme décrite comme jeune, brillante et profondément dévouée à son travail.
Voix familière et visage respecté des foyers comoriens, Binti Mhadjou laisse un vide immense dans la famille des médias. Sa disparition constitue une perte majeure pour le journalisme national et pour tous ceux qui ont croisé son chemin.
À sa famille, à ses proches et à ses anciens collègues, la rédaction de Comoresinfos adresse ses sincères condoléances. Qu’Allah, dans Sa grande miséricorde, lui accorde Son pardon et l’accueille en Son vaste Paradis.
IBM
