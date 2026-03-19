Bilan revu à la hausse : 12 morts après le naufrage à Mitsamiouli

Le bilan du naufrage survenu au large de Mitsamiouli dans la nuit de mercredi à jeudi s’est alourdi, selon un communiqué officiel de la Direction Générale de la Sécurité Civile publié ce 19 mars 2026. Alors que les premières estimations faisaient état de 8 morts, les autorités annoncent désormais 12 personnes décédées, dont plusieurs migrants originaires des côtes est-africaines.
Le communiqué précise également que 12 personnes sont toujours portées disparues, tandis que 30 survivants ont été pris en charge à l’hôpital de Mitsamiouli. Parmi eux, certains présentent des blessures et un état de choc important après ce drame survenu en pleine nuit.
Alertés vers 00h15, les services de secours ont rapidement été déployés, avec notamment deux ambulances, une équipe d’intervention et un médecin réanimateur. Sur le terrain, la mobilisation des jeunes volontaires et des pêcheurs a été déterminante pour secourir les survivants.
Les opérations de recherche se poursuivent activement en mer afin de retrouver d’éventuels rescapés. La Sécurité Civile a exprimé sa « profonde tristesse » face à ce drame humain, rappelant les dangers extrêmes des traversées maritimes irrégulières.
Les autorités appellent à la vigilance et à un renforcement des actions de prévention, alors qu’un nouveau point de situation devrait être communiqué prochainement.
Abdallah.M
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