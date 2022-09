Bientôt les villages de Hamahamet auront de l’eau potable

Presque un an depuis que la station de pompage de Hamahamet était à l’arrêt. Le directeur général de la SONEDE, Soundi Goulam vient d’annoncer la réparation de cette station qui est à nouveau opérationnelle. « Il nous reste à effectuer des travaux de nettoyage du réseau et des différents réservoirs pour qu’on puisse envoyer de l’eau propre », assure-t-il.

Pendant plusieurs mois, les techniciens de la SONEDE (Société d’exploitation des eaux) travaillent d’arrache-pied enfin de rendre opérationnelle la station de pompage de Hadjambou dans le Hamahamet au nord de Ngazidja. Les premiers essais de pompage ont été faits le dimanche dernier et des bons résultats ont été constatés par le directeur général de cette société, Soundi Goulam. « La station de pompage vient d’être réparée et elle est à nouveau opérationnelle. Là, il nous reste à effectuer des travaux de nettoyage du réseau et des différents réservoirs pour qu’on puisse envoyer de l’eau. Bientôt les villages de Hamahamet auront de l’eau après plusieurs mois d’attente », se réjouit-t-il.

Le patron de la SONEDE montre que cela ne serait pas réalisé sans les efforts considérables du gouvernement à travers les ministères de l’eau, celui des finances et la SONEDE qui ont fourni les moyens nécessaires à la réussite de ce chantier. Mais aussi avec l’appui technique de la société SHAWIRI, dirigée par des jeunes comoriens qui ont su relever le défi. « Ce n’était pas du tout facile comme travail. Ils ont sorti la pompe coincée au fond d’un forage d’environ 150 m, réparer le forage et réinstaller une nouvelle pompe », indique-t-il. Et d’ajouter : « Nos techniciens sont entrain de tout remettre en place pour répondre favorablement aux demandes de branchement déjà déposées mais aussi aux nouveaux clients potentiels ».

Nassuf Ben Amad / LGDC