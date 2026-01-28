Bientôt, depuis l’étranger, la diaspora pourra ouvrir son entreprise aux Comores

Créer une entreprise aux Comores lorsqu’on vit à l’étranger a longtemps constitué un frein majeur pour de nombreux membres de la diaspora. Entre la complexité des démarches administratives, les délais parfois imprévisibles et la nécessité de se déplacer à plusieurs reprises, entreprendre depuis l’extérieur du pays s’est souvent révélé difficile, voire décourageant.

Une évolution est toutefois en préparation. L’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI) s’apprête à lancer une plateforme numérique destinée spécifiquement aux Comoriens vivant à l’étranger. Baptisée « Guichet générique diaspora », cette plateforme vise à faciliter la création d’entreprise à distance et à réduire les contraintes administratives qui pèsent sur les porteurs de projets établis hors du territoire national.

Selon l’ANPI, la durée de création d’une entreprise peut actuellement varier de quelques jours à plusieurs mois. Pour la diaspora, cette incertitude est souvent incompatible avec la durée limitée des séjours aux Comores. De nombreux entrepreneurs potentiels repartent ainsi sans avoir pu finaliser leur projet. La future plateforme a pour objectif de répondre à cette difficulté en permettant aux démarches préparatoires d’être effectuées en ligne, depuis le pays de résidence.

Grâce à ce dispositif, les entrepreneurs pourront constituer leur dossier, transmettre les documents requis et avancer sur l’ensemble des formalités administratives sans avoir à se déplacer physiquement dans un premier temps. La majorité du processus pourra ainsi être réalisée à distance, ce qui représente un gain de temps et une simplification notable.

Toutefois, la création d’entreprise ne sera pas encore entièrement dématérialisée. Le projet prévoit qu’un déplacement physique aux Comores restera nécessaire pour finaliser la procédure. La signature officielle des actes et l’enregistrement auprès du registre du commerce devront être effectués sur place. La plateforme ne supprime donc pas totalement la présence physique, mais elle la limite à une étape finale clairement identifiée.

Malgré cette contrainte, l’impact attendu est significatif. En réduisant les déplacements répétés, les délais et les zones d’incertitude, le dispositif vise également à limiter les pratiques informelles et à renforcer la transparence des procédures. Il s’inscrit dans une volonté plus large d’améliorer le climat des affaires et de restaurer la confiance des investisseurs, notamment ceux issus de la diaspora.

Le développement du Guichet générique diaspora est porté par l’ANPI avec le soutien de l’Agence française de développement et d’Expertise France. Ce partenariat s’inscrit dans un effort de modernisation de l’administration économique comorienne et dans une stratégie visant à mieux mobiliser le potentiel entrepreneurial des Comoriens de l’étranger.

Si cette plateforme ne permet pas encore une création d’entreprise entièrement à distance, elle constitue néanmoins une avancée importante. Elle marque une étape vers une administration plus numérique et mieux adaptée aux réalités de la diaspora. À terme, elle pourrait contribuer à faire de l’entrepreneuriat transnational un levier plus accessible du développement économique des Comores.

ANTUF Chaharane