Bénin : la fin de l’ère Talon, entre modernisation, critiques et exemple démocratique pour l’Afrique

Pendant longtemps, le Bénin a été considéré comme l’un des symboles de la démocratie en Afrique de l’Ouest. Avec la fin annoncée des deux mandats de Patrice Talon et l’organisation d’une nouvelle transition présidentielle en 2026, le pays tente une nouvelle fois de montrer qu’une alternance politique pacifique reste possible sur le continent. Un signal fort dans une Afrique marquée ces dernières années par les coups d’État, les révisions constitutionnelles controversées et les présidents qui s’accrochent au pouvoir.

Arrivé au pouvoir en 2016 avec la promesse d’un « nouveau départ », Patrice Talon avait hérité d’un pays stable politiquement mais confronté à d’importants défis économiques et structurels. Dix ans plus tard, même ses adversaires reconnaissent que le visage du Bénin a profondément changé.

Le premier élément qui revient souvent lorsqu’on évoque son bilan est celui des infrastructures. Routes modernisées, échangeurs, nouveaux marchés, projets urbains, assainissement des villes, rénovation de certains espaces publics : le gouvernement Talon a misé sur une transformation visible du pays. Le programme « Bénin révélé » a servi de colonne vertébrale à cette politique de modernisation.

Le projet d’asphaltage des routes urbaines est devenu l’un des symboles de cette transformation. À cela s’ajoutent le développement de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), la volonté de transformer localement certaines matières premières africaines, ou encore les investissements dans le tourisme et la valorisation culturelle, notamment autour des Vodoun Days.

Sur le plan économique, plusieurs observateurs soulignent également une meilleure organisation administrative et une volonté de rendre l’État plus efficace. Le climat des affaires a été réformé, avec une approche plus technocratique du pouvoir.

Mais le bilan de Patrice Talon n’est pas uniquement applaudi. De nombreuses critiques ont accompagné ses deux mandats. Des organisations de la société civile, des opposants et plusieurs analystes dénoncent un rétrécissement de l’espace démocratique. Des figures de l’opposition ont été condamnées ou écartées du jeu politique, et certaines réformes électorales ont été accusées de favoriser le pouvoir en place.

Le Bénin, autrefois souvent présenté comme un « modèle démocratique africain », a vu son image se fragiliser sur les questions de libertés publiques, du droit de grève et de l’inclusion politique.

Et pourtant, malgré ces critiques, un fait demeure important aux yeux de nombreux Africains : Patrice Talon quitte le pouvoir après deux mandats, sans modifier la Constitution pour rester président. Dans un contexte africain où certains dirigeants cherchent parfois à prolonger leur règne par tous les moyens, ce choix est perçu par beaucoup comme un geste politique fort.

Le 12 avril 2026, les Béninois ont élu un nouveau président, ouvrant ainsi une nouvelle phase politique dans le pays. Cette transition démocratique, même imparfaite, rappelle qu’en Afrique, il est possible de construire des institutions capables de survivre à un homme.

Pour des pays comme les Comores, où les débats sur la gouvernance, les institutions et l’alternance restent centraux, l’expérience béninoise offre plusieurs leçons. Elle montre qu’un État africain peut engager des réformes ambitieuses, moderniser ses infrastructures et améliorer son économie. Mais elle rappelle aussi qu’un développement durable ne peut être pleinement réussi sans préserver les libertés démocratiques et l’ouverture politique.

Le cas béninois illustre finalement une réalité complexe : un pays peut progresser économiquement tout en suscitant des inquiétudes démocratiques. Et c’est peut-être justement cette complexité qui fait du Bénin un exemple intéressant pour l’Afrique actuelle non pas un modèle parfait, mais un laboratoire politique dont le continent peut tirer des enseignements.

ANTUF chaharane