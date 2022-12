Ben Souldine Abdallah a offert aux Comores sa première médaille aux Jeux CJSOI

Ben Souldine Abdallah a offert aux Comores sa première médaille aux Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l’Océan indien (CJSOI).

Il termine troisième au 800 m masculin derrière les réunionnais Thibault Cadarsi et Abel Sauvage avec un chrono de 1:58″52.

Les douzièmes Jeux CJSOI qui se déroulent à Maurice, ont été lancé, dimanche dernier, par une cérémonie inaugurale au complexe sportif de Côte d’Or avec la présence du chef de l’Etat mauricien Prithvirajsing Roopun.

Ces jeux rassemblant plus de 900 jeunes âgés de 14 à 17 ans venant des Comores, Madagascar, Djibouti, Maurice, La Réunion et les Seychelles a pour objectif de promouvoir l’amitié et la fraternité entre les jeunes de l’océan Indien.

On retrouve des épreuves en athlétisme, dont handisport et sport adapté, beach handball, boxe, futsal, haltérophilie, natation, pétanque, tennis, tennis de table, voile ; et en e-sport.

