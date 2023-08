Belou réélu par acclamation au poste de secrétaire général de la CRC

Dans un geste de confiance envers le processus démocratique, Youssoufa Mohamed Ali, également connu sous le nom de Belou, a été réélu secrétaire général du parti présidentiel, la Convention pour le renouveau des Comores (Crc), lors du congrès national tenu ce dimanche à l’hôtel Retaj. La scène politique comorienne était électrisée par cette manifestation, où des centaines de militants venus de tout le pays ont témoigné de leur engagement envers la vision du chef de l’État, Azali Assoumani.

Sous le regard attentif du président d’honneur du parti, Azali Assoumani, ainsi que des membres du gouvernement et des représentants des partis affiliés à la mouvance présidentielle, la réélection de Belou s’est déroulée par acclamation. Il était le seul candidat à briguer sa succession, après que la candidature de Ben Abdou Soilihi a été rejetée par la Crc, arguant qu’elle ne remplissait pas les critères établis.

La tâche principale qui attend Belou est de préparer les prochaines élections présidentielles et de mobiliser les ressources nécessaires pour la réélection d’Azali Assoumani. La ligne politique de la Crc, comme le souligne Belou, doit demeurer en harmonie avec la vision ambitieuse du chef de l’État : faire des Comores un pays émergent d’ici 2030. Cette vision, qui inclut des réformes économiques et sociales substantielles, nécessitera une cohésion et un engagement sans faille de la part de tous les membres du parti.

Soibah Said