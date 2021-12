Belou positif au COVID, Azali cas contact

Selon des informations diffusées par nos confrères de Hayba Fm, les garde-corps du chef de l’État seraient mis en quarantaine:

“

HaYba COVID

Les Hommes aux Lunettes Noires en Quarantaine.

Les agents du Groupement de Sécurité des Hautes Personnalités qui ont accompagné le Président Azali à Anjouan et Mohéli sont tous testés positifs. Leur chef , Youssouf Mohamed Ali, Délégué à la défense serait aussi positif.

Le Président Azali Assoumani est négatif, selon nos sources.

Au début de la pandémie toute infection par covid, d’un officiel ou proche d’un officiel était dissimulée comme s’il s’agissait d’un secret d’état. Ces temps-ci, le régime semble accepter que ses dirigeants et leurs exécutants sont des êtres humains qui, à l’exemple de Donald Trump, Cyril Ramaphosa, Macron, Boris Johnson, des Prix Nobel de ceci et de cela, des milliardaires, de grands sportifs et des centaines de millions d’humains peuvent attraper le virus.

Tsi haba

Photo d’archive –

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde” Hayba sur sa page Facebook