Belou affirme détenir des preuves impliquant l’opposition dans l’orchestration des émeutes

Dans le sillage de la crise post-électorale qui secoue les Comores, des développements récents ont attiré l’attention sur les déclarations de Youssouf Mohamed Ali Belou, le directeur de cabinet chargé de La Défense.

Selon Belou, les récents troubles dans le pays seraient, en partie, alimentés par l’opposition. Il affirme que l’opposition a fourni de l’alcool et de la drogue à de jeunes manifestants, contribuant ainsi à l’escalade des violences. Belou souligne que la majorité des personnes arrêtées lors des émeutes étaient des enfants âgés entre 13 et 16 ans, et qu’une grande partie d’entre eux étaient sous l’influence de l’alcool ou de la drogue au moment de leur arrestation.

Cette accusation grave pointe vers une manipulation présumée des jeunes par des figures de l’opposition, une stratégie qui, selon le directeur de cabinet, visait à aggraver les tensions post-électorales et à déstabiliser le pays. Belou va plus loin en affirmant détenir des preuves concrètes impliquant directement les leaders de l’opposition dans l’orchestration de ces émeutes.

Par ailleurs, Youssouf Mohamed Ali Belou défend l’intervention de l’armée lors de ces événements, la qualifiant de professionnelle. Ces propos suggèrent que les forces armées ont agi dans le cadre de leur mandat pour maintenir l’ordre et la sécurité, tout en faisant face à des circonstances exceptionnellement difficiles.

Dans une récente interview avec Razida, un leader de l’opposition, par le journaliste de Comores Info, celui-ci a nié toute implication dans les tensions, affirmant n’avoir rien à se reprocher. Face à l’insistance du journaliste sur de possibles poursuites judiciaires à l’encontre de l’opposition, la déclaration de Youssouf Mohamed Ali Belou semble confirmer cette théorie. Les accusations du directeur de cabinet suggèrent que l’opposition pourrait faire face à des actions en justice, marquant une escalade significative dans la crise politique actuelle.

ANTUF Chaharane